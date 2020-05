La Formula 1 virtuale scende in pista questo weekend sul tracciato di Interlagos, dove Leclerc cerca conferme dopo due vittorie di fila. Appuntamento domenica 3 maggio: alle 18 la sfida tra gli eGamers professionisti, alle 19 quella tra i big della F1. Tutto in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, su Skysport.it il live-blog con la cronaca in tempo reale

Ferma come la MotoGP a causa dell'emergenza coronavirus, la F1 prosegue con le gare virtuali: è il turno del GP del Brasile. Si tratta del quarto appuntamento della stagione con gli eSports: dopo il debutto in Bahrein il Circus ha affrontato le gare in Australia e in Cina. Sul circuito di Interlagos il grande favorito è Leclerc, reduce da due vittorie consecutive. Tra i rivali più attesi spicca senza dubbio Norris, che ha dato spettacolo una settimana fa tagliando per primo il traguardo nell'ultima tappa della IndyCar virtuale. A proposito di debuttanti, attenzione alle new entry tra cui il capitano del Milan Romagnoli. GP al via alle 19 su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207), anticipato alle 18.00 dalla sfida tra i più forti professionisti di F1 eSports. Racconto affidato a Carlo Vanzini e Matteo Bobbi, con Roberto Chinchero in collegamento e Mara Sangiorgio virtual pit reporter. Su Skysport.it avrete la cronaca in tempo reale con il nostro live-blog.

Il regolamento