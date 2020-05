IL VIDEO. Il capitano del Milan racconta l'ottimo debutto da pilota di F1 virtuale nel GP del Brasile: "Peccato per la partenza, ho sbagliato. Ma chi era davanti a me doveva essere penalizzato. Ho cercato di tenere un bel passo e poi non so perché mi hanno dato 5 secondi di penalità. Ma è stata una bellissima esperienza e ringrazio l'Alpha Tauri. Guidare la Ferrari? Vera? Magari"

