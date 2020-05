IL VIDEO. Clamoroso dalla IndyCar iRacing: Norris contro Pagenaud, accusato di averlo buttato fuori pista volontariamente per non fargli vincere la seconda gara consecutiva nella Indy. "Ok, mettiamo fuori gara Lando", ha detto il francese al suo ingegnere di pista. Il britannico era sparito nella parte finale della gara. Qui la ricostruzione dell'episodio con Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. Non sono da escludere sanzioni

FORMULA 1 VIRTUALE, IL GP DEL BRASILE LIVE