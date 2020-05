Il Kun Aguero ha debuttato nel GP virtuale di Spagna chiudendo con il 14esimo posto, ma l'attaccante del Manchester City non è stato l'unico calciatore a scendere in pista. Courtois, portiere del Real e spesso presente nelle gare eSports, ha vinto il derby spagnolo contro Arthur del Barcellona: 12esimo posto, 19esimo per il giocatore blaugrana GP VIRTUALI SU SKY: TUTTI I VIDEO

Una gara bellissima che, ancora una volta, ha tenuto con il fiato sospeso chi ha scelto di trascorrere un'altra domenica di motori virtuali su Sky Sport F1. Dopo l'esordio della Formula 2 e la gara degli eSports Pro, è stata la volta dei piloti del Mondiale "reale", che si sono dati battaglia sul circuito di Barcellona-Montmeló in attesa del 5 luglio, data al momento indicata per il via del campionato in Austria. Al GP spagnolo tra gli altri hanno partcipato Leclerc, Albon, Giovinazzi e Russell. E' stato proprio il pilota della Williams ad aggiudicarsi la vittoria. Il Gran Premio virtuale dei calciatori Come sempre, però, all'evento hanno partecipato degli ospiti speciali e tra questi tre calciatori: Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid sempre presente a queste gare, Arhtur Melo centrocampista del Barcellona e Sergio Aguero attaccante del Manchester City. Sia per Arthur che per il Kun si è trattato di un debutto.

La prima volta del Kun Scattato con il 17esimo tempo in griglia, il Kun Aguero è stato protagonista di un'ottima gara, portandosi subito dopo il via anche in 14esima. Ed è proprio questa la posizione con cui l'argentino del City ha chiuso la gara gara. "Courtois il primo dei non piloti? Normale, corre da diversi mesi le gare virtuali", ha commentato al termine della sua prova Aguero.