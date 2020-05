Attraverso un comunicato la Ferrari annuncia la separazione da Vettel, che lascerà la scuderia di Maranello a fine 2020. Il 32enne pilota tedesco: "Grazie di tutto. Ora mi prenderò il tempo necessario per riflettere su cosa sia essenziale per il mio futuro". Il Team principal Binotto: "Passo difficile da compiere, ma era la miglior soluzione per entrambe le parti". Leclerc su Instagram: "Onorato di avere affiancato Vettel". Chi al suo posto? In pole Ricciardo e Sainz, ma c'è anche la suggestione Giovinazzi CORONAVI

Dopo 5 anni si chiude ufficialmente il rapporto tra Sebastian Vettel e la Ferrari, come annunciato dalla scuderia di Maranello. Il rinnovo sembrava vicino, ma le due parti non hanno trovato l'accordo definitivo sul prolungamento del contratto (il team ha offerto 1 anno a 9 milioni, il pilota ne voleva almeno due), a fine 2020 Vettel lascerà la Rossa. Vettel: "Grazie di tutto" L'addio di Vettel al team: "In questo sport per riuscire ad ottenere il massimo bisogna essere in perfetta sintonia ed io e la squadra abbiamo realizzato che non esiste più una volontà comune di proseguire insieme, oltre la fine di questo campionato. In questa comune decisione non entrano in alcun modo in gioco aspetti economici: non è il mio modo di ragionare quando si fanno certe scelte e non lo sarà mai. Quello che è accaduto in questi ultimi mesi ha portato tanti di noi a fare delle riflessioni su quelle che sono davvero le priorità della vita: c'è bisogno di immaginazione e di avere un nuovo approccio a una situazione che è mutata. Io stesso mi prenderò il tempo necessario per riflettere su cosa sia realmente essenziale per il mio futuro". "La Scuderia Ferrari ha un posto speciale nella Formula 1 e le auguro tutto il successo che merita. Infine, voglio ringraziare tutta la famiglia Ferrari e, soprattutto, i suoi tifosi sparsi in tutto il mondo per il sostegno che mi hanno dato in questi anni. Il mio immediato obiettivo sarà quello di chiudere nella miglior maniera possibile questa lunga storia con la Ferrari cercando di condividere insieme ancora dei bei momenti, come i tanti già vissuti in passato", aggiunge Vettel.

Binotto: "Separazione difficile, decisa insieme al pilota" Il team principal della Ferrari spiega: "Abbiamo preso questa decisione insieme a Sebastian e riteniamo che sia la miglior soluzione per entrambe le parti. Non è stato un passo facile da compiere, considerato il valore di Sebastian, come pilota e come persona. Non c'è stato un motivo specifico che ha determinato questa decisione bensì la comune e amichevole constatazione che è arrivato il momento di proseguire il nostro cammino su strade diverse per inseguire i nostri rispettivi obiettivi. Sebastian è già entrato nella storia della Scuderia – con 14 Gran Premi conquistati è il terzo pilota più vittorioso ed è già quello che ha ottenuto il maggior numero di punti iridati – e nelle cinque stagioni fin qui disputate con noi è salito tre volte sul podio del Campionato Piloti, contribuendo in maniera decisiva alla costante presenza della squadra tra le prime tre della classifica Costruttori. A nome di tutta la Ferrari voglio ringraziare Sebastian per la sua grande professionalità e l'umanità dimostrate in questi cinque anni, nei quali abbiamo condiviso tanti momenti importanti. Insieme non siamo ancora riusciti a vincere un titolo iridato che per lui sarebbe il quinto, ma siamo convinti che in questa anomala stagione 2020 riusciremo a toglierci ancora tante soddisfazioni".

Leclerc: "Onorato di aver corso al fianco di Vettel" Su Instagram arriva il messaggio di Leclerc, dall'anno scorso al fianco di Vettel in Ferrari: "È stato unore, per me, essere stato il tuo compagno di squadra. Abbiamo condiviso molti momenti emozionanti in pista: alcuni sono andati molto bene, in altre occasioni invece non è andata come volevamo. Ma c'è sempre stato rispetto tra noi, anche se non veniva percepito dall'esterno. Non ho mai imparato così tanto come ho fatto con te, come compagno di squadra. Grazie di tutto, Seb".

La Ferrari dopo Vettel: i nomi e le ipotesi

Cosa succederà in Ferrari per il dopo Vettel? Al momento ci sono solo delle ipotesi, ma è chiaro che con il divorzio dal tedesco ci si aspetta un'accelerata. Tra i nomi c’è quello di Daniel Ricciardo. A fine anno il suo contratto con la Renault scadrà e l'australiano sa di essere, insieme a Carlo Sainz, nell'orbita Ferrari. Senza dubbio, il posto accanto a Charles Leclerc sarebbe la sua grande opportunità di tornare in un team che gli permetta di vincere e di tornare a pensare in grande dopo l'addio a un top team come la Red Bull. Ricciardo e Sainz, dunque, ma anche una terza ipotesi: Antonio Giovinazzi. Piuttosto una suggestione. Per lui, come per gli altri, sarebbe l'occasione della vita.