Secondo la stampa tedesca non ci sono più dubbi: è ormai certa la separazione tra Sebastian Vettel e la Ferrari. Lo hanno scritto nella notte sia la Bild sia Auto Motor und Sport: la trattativa per il rinnovo sarebbe infatti fallita, le due parti non avrebbero trovato l'accordo sui punti principali del contratto (la scuderia di Maranello ha offerto 1 anno a 9 milioni, il pilota ne vuole almeno due), rendendo così inevitabile l'addio a fine 2020. "Il futuro in F1 di Vettel a questo punto è in bilico - aggiunge Auto Motor und Sport - finché ci sarà Hamilton la strada per la Mercedes è chiusa. Potrebbe aprirsi quella di un ritorno in Red Bull, ma Sebastian non vorrebbe di sicuro innescare un duello interno con Verstappen. Approdare in McLaren? Improbabile".

Ipotesi Sainz?

In caso di partenza di Vettel, chi prenderebbe il suo posto al fianco di Charles Leclerc? Attenzione alle parole rilasciate a Marca da Carlos Sainz (attualmente in McLaren): "Sono fiducioso in me stesso. Credo di essere cresciuto molto, posso fare bene sia su una McLaren sia su una Ferrari o una Mercedes".