Nel giorno del doppio annuncio con il passaggio dal 2021 di Sainz in Ferrari e di Ricciardo in McLaren, resta in primo piano anche la partenza del Mondiale 2020: sarebbe confermato il via il 5 luglio al Red Bull Ring in Austria, il GP d'Italia si svolgerebbe invece a Monza il 6 settembre (ovviamente a porte chiuse). Quasi 20 Gran Premi in soli 5 mesi: i team ne stanno discutendo. Di tutto questo e non solo parlerà il Team manager Ferrari Binotto, atteso in diretta a Sky Sport 24 alle 18