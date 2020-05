Ricciardo-Norris: sarà questa la coppia della McLaren dal 2021, mentre Sainz prenderà il posto di Vettel in Ferrari. Brown, Ceo del team di Woking: "Passo avanti importante nel nostro piano a lungo termine"

Il testa a testa Ricciardo-Sainz per il 2021 si è definitivamente concluso questa mattina: prima è arrivata l'ufficialità dell'approdo di Daniel Ricciardo in McLaren, successivamente l'annuncio della Ferrari che dava il benvento a Carlos Sainz, per il 2021 e 2022 al volante della Rossa. Ricciardo, 30 anni, australiano di Perth farà coppia con il 20enne britannico Lando Norris.

McLaren: "Con Ricciardo passo avanti importante" "La firma di Daniel è un altro passo avanti nel nostro piano a lungo termine e porterà una nuova eccitante dimensione al team, insieme a Norris - ha commentato Zak Brown, Ceo di McLaren dopo aver raggiunto l'accordo pluriennale con Ricciardo - È una ottima notizia per il nostro team, i nostri partner e ovviamente i nostri fan". Ricciardo prenderà dunque il posto di Sainz: "Voglio anche rendere omaggio a Carlos - ha aggiunto Brown - per l'eccellente lavoro svolto con noi, è un vero giocatore di squadra, gli auguriamo ogni bene per il suo futuro". "Ricciardo è un pilota collaudato e la sua esperienza, impegno ed energia saranno una preziosa aggiunta a McLaren e alla nostra missione di tornare in prima linea - le parole di Andreas Seidl, team principal McLaren F1 - Con lui e Norris abbiamo due piloti che continueranno a emozionare i nostri fan e ad aiutare la squadra a crescere".