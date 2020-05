Briatore: "Alonso? Pronto per ritorno in Renault"

Il Mondiale 2020 deve ancora iniziare e tutti gli occhi sono puntati su ciò che accadrà nella stagione 2021, quando le 'formazioni' delle scuderie verranno ridisegnate a partire dagli annunci di addii e di 'acquisti' che si sono alternati in questi giorni. E chi potrebbe tornare su una monoposto di Formula Uno potrebbe essere Fernando Alonso. A credere a questa ipotesi è Flavio Briatore, che con Alonso alla guida della Renault vinse due volte il mondiale nelle stagioni 2005 e 2006: "Fernando è motivato, un anno fuori dalla F1 gli ha fatto bene, si è disintossicato, lo vedo più sereno ed è pronto a tornare", ha spiegato alla Gazzetta dello Sport. E lo spagnolo potrebbe rientrare proprio con la Renault che a fine anno perderà Daniel Ricciardo. "Stiamo osservando quello che succede, non dimentichiamoci che c'è ancora un campionato da correre. Almeno speriamo che si possa. Giusto fermarsi, ma adesso bisogna riprendere: i medici hanno imparato a conoscere il virus. E anche in caso di contagio, bisognerebbe andare avanti lo stesso", dice Briatore.



Briatore che è rimasto spiazzato dalle tempistiche che hanno portato al divorzio tra Vettel e la Ferrari: "Mi ha stupito un po' la tempistica della decisione della Ferrari, c’è ancora il 2020 da correre e qui parliamo già del 2021. Sulla Mercedes non credo salirà, vale lo stesso discorso della Ferrari. Hanno Hamilton che si trova a meraviglia con Bottas, avrebbe senso cambiare?". E allora ecco che potrebbe presentarsi per la Renault l'occasione di mettere insieme una coppia d'assi: "E' presto, vediamo come va questo mondiale".