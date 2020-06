Il pilota dell'Alfa Romeo Racing "vittima" ancora una volta della connessione che va via durante una gara virtuale: stavolta è successo durante le qualifiche di Baku come da lui stesso confermato su Instagram

Se nelle prime gare virtuali era diventato Lando Norris l'uomo delle sparizioni improvvise e delle connessioni saltate, il testimone è poi passato rapidamente nelle man i di Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano dell'Alfa Romeo Racing, che già aveva avuto problemi di rete sia nel GP d'Australia che in quello della Cina, ha dovuto arrendersi anche nella penultima prova della stagione. A Baku, infatti, il pilota di Martina Franca non è riuscito a prendere parte alla gara, bloccandosi durante le qualifiche. E' stato lo stesso Giovinazzi a spiegare con una storia su Instagram cos'è realmente successo. Manca un solo gran premio al termine del Mondiale virtuale: Giovi ce la farà il 14 giugno a completare senza problemi la gara in Canada?