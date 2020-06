La F2 virtuale LIVE, alle 19 la F1 con Donnarumma

Aspettando la prima gara del 5 luglio in Austria, la Formula 1 sta per vivere un'altra gara virtuale. Tra i piloti debutta il portiere milanista Gigio Donnarumma con l'Alpha Tauri. A Baku esordio anche per Sergio Perez e Pierre Gasly. Il via alle 19, ma prima saranno protagoniste la Formula 2 e la prova degli eSports Pro. Tutto in diretta oggi su Sky Sport F1 (canale 207)

