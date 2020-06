Ale 15.30, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su Skysport.it, "110 anni di Alfa Romeo: appuntamento con la storia". Carlo Vanzini e Federica Masolin live dal Museo di Arese per celebrare l'evento e portarci alla scoperta di grandi novità. In collegamento anche i piloti Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen

Un grande appuntamento da non perdere oggi su Sky. Live dalle 15.30 su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Skysport.it le celebrazioni dei “110 anni di Alfa Romeo: appuntamento con la storia”. In occasione di questa eccezionale ricorrenza, Carlo Vanzini e Federica Masolin saranno in diretta dal Museo storico di Arese per svelare la collezione del marchio Alfa Romeo. Le telecamere di Sky entreranno nei depositi finora chiusi al pubblico e accessibili in futuro, per mostrare una collezione che comprende 150 automobili, motori da strada, aeronautici e nautici, trofei e oggetti artistici nell’ambito delle celebrazioni, verrà anche inaugurata la nuova sezione "Alfa Romeo in divisa" dedicata alle auto dei Carabinieri.

In collegamento ci saranno anche i piloti ufficiali di Formula 1 Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.



IL PROGRAMMA DI OGGI SU SKY SPORT





Ore 15.30 diretta Sky Sport F1 (canale 207)

Ore 15.30 diretta Sky Sport Uno (canale 201)

Ore 15.30 live streaming Skysport.it

Ore 22.30 replica Sky Sport F1 (canale 207)