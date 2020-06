La Casa del Biscione compie i suoi primi 110 anni: ripercorriamo tutta la sua avventura in Formula 1 attraverso le tre fasi della sua storia. In principio fu la 158 disegnata da Gioacchino Colombo

Fortuna? Coincidenza? Politica? Il Mondiale di Formula 1 nasce nel 1950, su istanza del Conte Antonio Brivio, delegato italiano alla FIA. L’idea è logica: riunire in un’unica serie i vari Gran Premi che si corrono nelle varie nazioni, in modo da determinare un campione del mondo. In quegli anni le vetture italiane dominano e la proposta di Brivio ha le spalle ben coperte da un’industria motoristica tricolore che non è seconda a nessuno.

La gloriosa 158

Nei GP corsi dal 1946 al 1949 si nota chiaramente un predominio di Alfa Romeo e Maserati, con le ERA (inglesi) e le Talbot (francesi) a fare da comparse. La vettura che schiera l’Alfa Romeo è la 158 disegnata da Gioacchino Colombo. Non è nuova: corre per la prima volta nel 1938, curata dalla Scuderia Ferrari, prima che quest’ultima divenga una costruttrice di automobili, ma il suo potenziale enorme rimane confinato all’Italia. A causa dell’imminente Seconda Guerra Mondiale e le tensioni tra nazioni europee, la 158 rimane quasi un “segreto italiano”.

All’istituzione del mondiale nel 1950 tuttavia, la 158 è la vettura da battere: non ci sono più le Auto Union dominatrici dell’anteguerra e non ci sono nuovi costruttori o nuovi modelli. La 158, nel frattempo potenziata, si trova praticamente senza rivali: mondiale nel 1950 con Farina e nel 1951 (con la 159) con Fangio, poi il ritiro.

Perché c’è un problema: Enzo Ferrari ha abbandonato l’Alfa e si è messo a costruire vetture in proprio. E che vetture! Per l’Alfa sarebbero necessari grossi investimenti per contrastare lo strapotere dell’”ex dipendente”. Non solo: la 158/159 è arrivata alla fine della sua vita utile: il cambio regolamentare di cilindrata per il 1952 richiede una vettura progettata ex novo, e l’Alfa dice basta con la Formula 1.