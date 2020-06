1/11 ©Getty

ALFA ROMEO 158 (1950) - La prima Alfa in Formula 1 è quella che ha dominato l'edizione inaugurale del Mondiale. Al volante solo fenomeni per la casa italiana: Giuseppe Farina, poi campione del mondo e Juan Manuel Fangio, secondo in quel campionato in cui l'Alfa vinse 6 gare su 7, conquistando anche altrettante pole position