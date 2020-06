Dal Museo di Arese le immagini di una giornata indimenticabile raccontata in diretta da Sky Sport. La Casa del Biscione ha festeggiato i suoi 110 anni, mostrando aree inedite del museo: inaugurata la nuova sezione "Alfa Romeo in divisa" dedicata alle auto dei Carabinieri. Alla festa hanno èartecipato in collegamento anche i piloti Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen. Poi tutti in pista per il flash mob a formare con le vetture il numero 110

