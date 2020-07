Il pilota britannico della McLaren in giro per il Red Bull Ring in attesa che il weekend del GP d'Austria abbia inzio. Lando "spia" i suoi meccanici e anche un box di Alexander Albon (Red Bull). Ma nulla viene ovviamente svelato nei video postati su Twitch. Il Gran Premio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

