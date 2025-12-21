F1 2026, sospetti sui motori Mercedes e Red Bull

Secondo quanto riportato dalla testata tedesca Motorsport Magazin, Ferrari, Audi e Honda avrebbero chiesto dei chiarimenti alla Fia: Mercedes e Red Bull infatti avrebbero trovato un 'trucco' per aumentare il rapporto di compressione del motore e di conseguenza la potenza delle monoposto in pista. CALENDARIO 2026 - SPRINT

Il 2026 sarà in Formula 1 l'annata della rivoluzione, considerando i grandi cambi di regolamenti ai quali assisteremo. E, a tal proposito, iniziano già a esserci i primi sospetti su due team in particolare: Mercedes e Red Bull. Secondo quanto riportato dalla testata tedesca Motorsport Magazin, la Fia avrebbe ricevuto una richiesta di chiarimenti da alcuni team (Ferrari, Honda, Audi) riguardante il rapporto di compressione, uno dei parametri che dalla prossima stagione passerà da 18:1 a 16:1. Approfondimento Vetture, regole, nuovi termini: tutto sulla F1 '26

Che cos'è il rapporto di compressione Parliamo di uno dei parametri legati al motore termico e si riferisce al rapporto tra il volume totale del cilindro e il volume della camera di combustione. In pratica: il rapporto di compressione più alto permette al motore di avere ancora maggior efficienza, garantendo dunque maggiore potenza.

Il regolamento Questo è cosa dice il punto C5.4.3 del regolamento tecnico Fia: "Nessun cilindro del motore può avere un rapporto di compressione geometrico superiore a 16.1. La procedura per misurare questo valore sarà eseguita a temperatura ambiente. Questa procedura deve essere approvata dal Dipartimento Tecnico della FIA e inclusa nel dossier di omologazione del produttore di PU".

L'accusa rivolta a Mercedes e Red Bull Come viene scritto dal punto C5.4.3 del regolamento Fia, il rapporto di compressione non deve subire modifiche rispetto a quando viene verificato a temperatura ambiente. Secondo Ferrari, Honda e Audi, in base a quanto riportato da Motorsport Magazin, la Mercedes e la Red Bull (che produrrà proprio dalla prossima stagione per la prima volta i propri motori con la collaborazione con Ford) avrebbero trovato il modo di aggirare quanto previsto dal regolamento tecnico. Lo avrebbero fatto utilizzando materiali che si espanderebbero al salire delle temperature, aumentando così il rapporto di compressione e di conseguenza la potenza della vettura in pista. A far emergere il caso, sempre secondo quanto riporta Motorsport Magazin, potrebbe esser stato un ex dipendente di uno dei due team passato ora in un'altra scuderia.