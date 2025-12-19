Ferrari ha celebrato a Maranello i titoli mondiali Costruttori e Piloti del FIA WEC 2025. Le 499P protagoniste della stagione hanno sfilato tra fabbrica e città insieme ai piloti, incontrando dipendenti e tifosi. Di seguito le foto della parata

Maranello in rosso per festeggiare il doppio titolo mondiale Ferrari nel FIA WEC 2025. Le celebrazioni si sono aperte nel quartier generale, con la sfilata delle 499P tra gli stabilimenti e l’incontro tra piloti e dipendenti. Presenti Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen (campioni con la 499P n.50), insieme ad Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi (che hanno vinto con la 499P n.51). Assente, invece, James Calado. Nel pomeriggio le Hypercar hanno raggiunto l’esterno dello stabilimento, salutando i tifosi dall’ingresso storico di via Abetone Inferiore prima della chiusura al Museo Ferrari, per un incontro con il pubblico che ha potuto nuovamente festeggiare questa grande stagione.