Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Ferrari festeggia la vittoria nel Wec 2025 a Maranello: parata di Hypercar. FOTO e VIDEO

FOTO E VIDEO
Instagram Ferrari

Ferrari ha celebrato a Maranello i titoli mondiali Costruttori e Piloti del FIA WEC 2025. Le 499P protagoniste della stagione hanno sfilato tra fabbrica e città insieme ai piloti, incontrando dipendenti e tifosi. Di seguito le foto della parata

L'INTERVISTA DI SKY SPORT A VASSEUR

Maranello in rosso per festeggiare il doppio titolo mondiale Ferrari nel FIA WEC 2025. Le celebrazioni si sono aperte nel quartier generale, con la sfilata delle 499P tra gli stabilimenti e l’incontro tra piloti e dipendenti. Presenti Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen (campioni con la 499P n.50), insieme ad Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi (che hanno vinto con la 499P n.51). Assente, invece, James Calado. Nel pomeriggio le Hypercar hanno raggiunto l’esterno dello stabilimento, salutando i tifosi dall’ingresso storico di via Abetone Inferiore prima della chiusura al Museo Ferrari, per un incontro con il pubblico che ha potuto nuovamente festeggiare questa grande stagione.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Ferrari campione Wec 2025: la festa a Maranello

FOTO E VIDEO

Ferrari ha celebrato a Maranello i titoli mondiali Costruttori e Piloti del FIA WEC 2025. Le 499P...

Vasseur: "Anno della verità". Nuova Rossa il 23/01

Carlo Vanzini

Verstappen cambia numero: nel 2026 passerà al 3

verso il 2026

Dopo 4 anni Max Verstappen abbandona il numero 1 e ha annunciato sui suoi social che nel Mondiale...

Kimi: "Ferrari? Penso a Mercedes, in futuro..."

caschi d'oro

Il pilota della Mercedes a Sky Sport durante la premiazione dei Caschi d'Oro e Volanti ACI...

Kimi: "Cresciuto a livello mentale. E nel 2026..."

mercedes

Kimi Antonelli ha raccontato gioie e dolori del suo primo anno di Formula 1 in un'intervista a...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS