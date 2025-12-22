Sono tre gli speciali dedicati alla Formula 1 in onda da lunedì 22 dicembre. La rivoluzione tecnica del prossimo anno che renderà la stagione 2026 tra le più attese e incerte di sempre verrà raccontata dallo speciale "Rivoluzione 2026", un’analisi minuziosa e completa nelle trame del regolamento 2026 e su come cambieranno le monoposto. E poi "In pista con Jannik", una chiacchierata tra Jannik Sinner e Stefano Domenicali su passione automobilistica e voglia di competere ai massimi livelli. Da non perdere anche "Race Anatomy: Puntata di Natale".