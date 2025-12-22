Formula 1, gli speciali e la programmazione di Natale su Sky e Now: date e orarinatale su sky
Natale in compagnia della Formula 1. La programmazione di Sky Sport terrà comopagnia agli appassionati di motori anche durante le feste. Rivoluzione 2026, In piasta con Jannik e Race Anatomy Speciale Natale: come seguire gli speciali su Sky e NOW
Sono tre gli speciali dedicati alla Formula 1 in onda da lunedì 22 dicembre. La rivoluzione tecnica del prossimo anno che renderà la stagione 2026 tra le più attese e incerte di sempre verrà raccontata dallo speciale "Rivoluzione 2026", un’analisi minuziosa e completa nelle trame del regolamento 2026 e su come cambieranno le monoposto. E poi "In pista con Jannik", una chiacchierata tra Jannik Sinner e Stefano Domenicali su passione automobilistica e voglia di competere ai massimi livelli. Da non perdere anche "Race Anatomy: Puntata di Natale".
Formula 1, la programmazione degli speciali su Sky e NOW
Lunedì 22 dicembre
- ore 19.45: In pista con Jannik su Sky Sport Uno
- ore 20.00: Rivoluzione 2026 su Sky Sport F1
- ore 20.30: In pista con Jannik su Sky Sport F1
- ore 21.00: Race Anatomy Puntata di Natale su Sky Sport F1