Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Formula 1, gli speciali e la programmazione di Natale su Sky e Now: date e orari

natale su sky

Natale in compagnia della Formula 1. La programmazione di Sky Sport terrà comopagnia agli appassionati di motori anche durante le feste. Rivoluzione 2026, In piasta con Jannik e Race Anatomy Speciale Natale: come seguire gli speciali su Sky e NOW

Sono tre gli speciali dedicati alla Formula 1 in onda da lunedì 22 dicembre. La rivoluzione tecnica del prossimo anno che renderà la stagione 2026 tra le più attese e incerte di sempre verrà raccontata dallo speciale "Rivoluzione 2026", un’analisi minuziosa e completa nelle trame del regolamento 2026 e su come cambieranno le monoposto. E poi "In pista con Jannik", una chiacchierata tra Jannik Sinner e Stefano Domenicali su passione automobilistica e voglia di competere ai massimi livelli.  Da non perdere anche "Race Anatomy: Puntata di Natale".

Formula 1, la programmazione degli speciali su Sky e NOW

Lunedì 22 dicembre

  • ore 19.45: In pista con Jannik su Sky Sport Uno
  • ore 20.00: Rivoluzione 2026 su Sky Sport F1
  • ore 20.30: In pista con Jannik su Sky Sport F1
  • ore 21.00: Race Anatomy Puntata di Natale su Sky Sport F1

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Formula 1, la programmazione di Natale

natale su sky

Natale in compagnia della Formula 1. La programmazione di Sky Sport terrà comopagnia agli...

F1 2026, sospetti sui motori Mercedes e Red Bull

Formula 1

Secondo quanto riportato dalla testata tedesca Motorsport Magazin, Ferrari, Audi e Honda...

Norris, prima foto col numero 1: "Una nuova era"

MCLAREN

Il pilota britannico per la prima volta appare sui social con il numero 1 da campione del mondo...

Ferrari campione Wec 2025: la festa a Maranello

FOTO E VIDEO

Ferrari ha celebrato a Maranello i titoli mondiali Costruttori e Piloti del FIA WEC 2025. Le 499P...

Vasseur: "Anno della verità". Nuova Rossa il 23/01

A SKY SPORT

Il team principal annuncia la data di presentazione della nuova monoposto - il 23 gennaio - e...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS