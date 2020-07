Pierre Gasly è entusiasta di poter tornare al volante della sua Alpha Tauri: "Non vedete il sorriso dietro la mascherina ma sono felice - ha spiegato il francese -. Difficile aspettare così tanto tempo, ma penso che sia stato fatto un ottimo lavoro per la sicurezza e cominciare con quella che è la nostra gara in 'casa'. Sono emozionato ed entusiasta. Se ho fatto qualcosa di nuovo? Ho studiato l'italiano, ho giocato a tennis e mi sono dedicato alla famiglia". Infine un pensiero sul budget cup, che potrebbe avvicinare i valori sull'asfalto: "Non ho aspettative particolari ma se potremo lottare con gli altri ne sarò felice - ha detto Gasly -. Il tetto è la direzione giusta per fare in modo che i piloti possano influire sul risultato finale. Red Bull è un top team, Alpha Tauri è un bel progetto alla prima stagione, ma speriamo di trovarci nella mischia nei prossimi anni. Ma è presto per fare previsioni". Gasly, insieme a Kvyat, si è detto entusiasta del doppio GP italiano a Imola e al Mugello