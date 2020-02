6/20 ©Getty

ALEXANDER ALBON (Red Bull) - Il tailandese di Londra comincia la sua prima stagione vera in Red Bull, dopo la promozione a stagione in corso nel 2019 dalla Toro Rosso. Centrare il primo podio in carriera è l'obiettivo di questa stagione. Le sue statistiche: 21 GP

Tutti i piloti del Mondiale 2020