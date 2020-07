Il messicano è sicuro del potenziale della sua Racing Point a poche ore dal debutto in Austria: "Abbiamo avuto buone sensazioni, anche in futuro saremo pronti per lottare con le big". Stroll: "Guardiamo con ottimismo al futuro, sarà un bello spettacolo per chi lo guarderà in tv". Il GP domenica in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP AUSTRIA, IL PROGRAMMA SU SKY - AUSTRIA, LA CONFERENZA CON TUTTI I PILOTI

Sergio Perez è ormai un veterano del circus e con la Racing Point vuole alzare l'asticella, già dal GP di domenica allo Spielberg: "Se la macchina 2020 è la più competitiva mai avuta? Lo scopriremo, dai test di Barcellona ho avuto buone sensazioni ma è passato molto tempo - ha detto il messicano -. Però sono ottimista e motivato per un buon avvio e lottare per le migliori posizioni. Il team è in una buona posizione per il futuro. Se con un budget limitato riusciremo a fare gli stessi passi del passato, sarà importante. Lottare con i top? Con il tetto dei costi le distanze potrebbero ridursi". La F1 esordisce a luglio a causa dell'emergenza Covid-19: "E' un ambiente strano per la situazione, è passato tanto tempo dall'ultima volta in macchina ma sono curioso delle sensazioni che proverò. Mi sono allenato molto - ha detto Perez -. Per me il lockdown è stato un modo per stare famiglia e voglio essere onesto, per me è stato bello. Da quando avevo 6 anni sono sempre in giro ed è stato grandioso stare con figli e il resto della famiglia. E ho anche potuto riflettere sul fatto che c'è una vita bellissima anche al di fuori di questo sport".