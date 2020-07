Alla vigilia del GP d'Austria, Daniel Ricciardo sceglie il suo compagno ideale in vista del passaggio in McLaren nel 2021: "Ho già lavorato con Seb, quindi scelgo Nando". Ocon: "Curioso per gli aggiornamenti portati qui". Il GP domenica in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP AUSTRIA, IL PROGRAMMA SU SKY - AUSTRIA, LA CONFERENZA CON TUTTI I PILOTI

Daniel Ricciardo comincerà in Austria la sua ultima stagione in Renault prima del passaggio in McLaren dal 2021: "Se ho dei ripensamenti sulle scelte del passato? No, non è una decisione che ho preso in modo istintivo. Mi è stato chiesto spesso del cambiamento e della McLaren nel 2021, ma la decisione l'ho presa e intanto voglio concentrarmi solo sulla Renault. Sono fiducioso anche per gli aggiornamenti che porteremo". Sul possibile compagno ideale, Ricciardo è sincero: "Alonso o Vettel come compagno? Dico Alonso solo perché per me sarebbe una novità. Però ho passato 12 mesi con Seb, trascorsi velocemente e non mi dispiacerebbe lavorare ancora con lui". Infine un pensiero sul lockdown: "Da Melbourne sono tornato a casa, a Perth. Quindi mi è andata bene da un certo punto vista. Mi sono allenato, ma ho liberato la mente e non vedo l'ora di ripartire. Sui social? Avevo spazio in fattoria e c'è stata creatività nell'ideare gli allenamenti. Anche con il motocross. E' stata una figata".