La Williams è stata la prima scuderia a rispondere alle domande in conferenza stampa in vista del GP d'Austria. Russell: "Sono fiducioso per la stagione". Il rookie Latifi: "L'anno scorso abbiamo gettato le basi, Roma non è stata costruita in un giorno". Il GP domenica in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

La Williams è stata la prima scuderia a sperimentare la nuova versione della conferenza stampa post Covid. Rispettando il distanziamento sociale, ecco le parole di George Russell: "Sarà una sfida correre con Latifi - ha spiegato il 22enne britannico -. E' all'esordio ma sono certo che affronterà nel modo migliore il debutto. Spielberg è uno dei circuiti più corti dell'anno, adatto per la sua prima volta. Sono fiducioso per la mia stagione, i test a Barcellona vedevano temperature e piste diverse da oggi. Nel weekend avremo indicazioni più precise". Queste le parole del rookie Nicholas Latifi: "Abbiamo fatto progressi, anche se guidato poco - ha detto il 25enne, all'esordio in Formula 1 -. Per me e George speriamo che i dati positivi possano essere una buona spinta. Lo scorso anno abbiamo costruito le basi. Roma non è stata costruita in un giorno. Difficile partire se si è dietro rispetto agli altri, ma vedremo".