Il cinese Guanyu Zhou conquista la sua seconda pole in carriera in Formula 2, staccando il miglior tempo allo Spielberg. Quinta piazza per Mick Schumacher. La diretta del GP d’Austria su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

LA PRIMA GIORNATA DI LIBERE - GP AUSTRIA, IL PROGRAMMA SU SKY