Il pilota dell Mercedes, a poche ore dalle terze libere a Spielberg, ha chiarito alcune voci sul suo futuro attraverso una storia Instagram: "Si continuano a scrivere cose non vere sul mio contratto, non ho ancora mai incontrato Toto Wolff per parlarne". La diretta del GP d’Austria su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Buongiorno. I media continuano a scrivere del mio contratto e che io faccio richieste, ma non ne ho ancora parlato con Toto Wolff. Nessuna richiesta, le discussioni con il team non sono ancora iniziate. Quindi, per favore, smettetela di scrivere c*". Con questa storia postata su Instagram a poche ore dal via delle terze libere e delle qualifiche del GP d'Austria, Lewis Hamilton ha voluto chiarire che con la Mercedes non è ancora stata avviata nessuna trattativa sul prolungamento del suo contratto e che i rumors finora circolati sono dunque infondati.