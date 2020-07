Un podio che sembrava impossibile alla vigilia del GP d'Austria per la Ferrari. E invece è arrivato grazie e uno strepitoso Charles Leclerc, scattato dal settimo posto e secondo alla bandiera a scacchi. Il monegasco, in realtà, taglia il traguardo terzo, dietro alle Mercedes di Bottas e Hamilton, ma una penalità di 5'' retrocede il campione del mondo e fa avanzare la stellina della Rossa. Sanzione o non sanzione, però, Leclerc il suo podio se l'è guadagnato tutto, grazie alla caparbietà e a due sorpassi da fuoriclasse: il primo al giro 64, quando passa all'esterno la McLaren di Lando Norris e riaccende la passione dei tifosi del Cavallino fino a quel momento perplessi dall'andamento del team nel corso del weekend. Come se non batasse, Charles è andato a prendere anche la Racing Point di Checo Perez, mettendo la freccia al giro 66 con una "staccata da paura" e quando fino a pochi istanti prima le velocità delle due monoposto non sembravano poter concedere un epilogo del genere. Poi arriva la penalità a Hamilton per un contatto con la Red Bull di Albon.