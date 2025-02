La nuova stagione della Haas è ufficialmente ripartita. Il team statunitense ha portato la nuova VF-25 sulla pista di Silverstone per il filming day : al volante uno dei due nuovi piloti scelti per il Mondiale 2025 , Esteban Ocon . Oliver Bearman, invece, prenderà parte poi allo shakedown in programma in Bahrain prima dei test (26-28 febbraio). E, come fatto sapere nei giorni scorsi dal team principal Ayao Komatsu , sarà Ollie a iniziare la tre giorni di prove sul tracciato di Sakhir.

Dalla grande occasione avuta e sfruttata bene con la Ferrari all'altra grande chance che Oliver Bearman avrà dal 2025. Il 19enne britannico, che lo scorso marzo ha sostituito Carlos Sainz sulla Ferrari SF-24 in Arabia Saudita , è pronto al debutto da titolare nella massima serie. Svezzato nella Ferrari Driver Academy , Bearman è nato a Chelmsford, Oliver "Ollie" Bearman" è entrato a far parte della famiglia di Maranello nel 2021. Sale sul kart per la prima volta a 8 anni in una gara di club, ma molto rapidamente comincia a mostrare tutto il proprio talento. Un anno più tardi finisce nella top 5 del British Karting GP e conquista il 4° posto tra i cadetti nel campionato nazionale. Nelle due stagioni successive vince il Kartmasters British Grand Prix ed è vicecampione tra i cadetti. Nel 2019 vince la Coppa del Mondo nella classe Junior X30 a Valencia. Successivamente la serie europea e il campionato del mondo a Le Mans. Nel 2021, a 18 anni, ha vinto sia il campionato italiano che quello tedesco di Formula 4 , diventando il primo pilota in assoluto a vincere entrambi i campionati nella stessa stagione. Lo scorso anno, con Prema, ha chiusto il campionato al 12° posto .

Ocon dopo l'Alpine, in Haas parte la missione riscatto



Figlio di genitori spagnoli. cresciuto nel mito di Michael Schumacher, a 15 anni è già al volante di una monoposto: corre in Formula Renault e poi nella F3 Europea, laurendandosi campione nel 2014, e l'anno seguente si ripete in GP3. La F1 gli mette gli occhi addosso: arrivano i primi test con la Ferrari ("È il mio sogno correre un giorno con la Rossa", ha confessato) e con la Lotus, anche se alla fine è la Mercedes a opzionarlo, inserendolo nel programma Junior. Da Stoccarda viene prestato alla Renault nel 2016 in qualità di terzo pilota (senza tralasciare l'esperienza non proprio positiva in DTM) prima della chiamata della Manor che in agosto gli assegna il sedile di Rio Aryanto fino al termine della stagione. Comincia qui l'ascesa di Ocon nel Circus. Il debutto a Spa è già da record, perché diventa il più giovane pilota francese a correre in Formula 1 a 19 anni e 345 giorni. In Brasile il suo miglior risultato, un 12^ posto sotto la pioggia. Nel 2017 - con il suo numero fortunato dai tempi dei kart, il 31 - passa alla Force India, chiamato a rimpiazzare Nico Hulkenberg, conquistando in Spagna il best result della sua stagione con un 5^ posto da incorniciare e chiude 8° in campionato con 45 punti, a -11 dal compagno Sergio Perez e a sole 22 lunghezze da Max Verstappen. Un passo indietro - sempre sulla 'Pantera Rosa' - nel 2018, 12°. Dopo un'annata da terzo pilota per Mercedes e Racing Point, nel 2020 firma un contratto biennale con la Renault - in coppia con Daniel Ricciardo - e nel Gran Premio di Sakhir arriva 2°, ottenendo il suo primo podio, miglior piazzamento della scuderia francese dal 2010. Conclude 12°, staccatissimo dall'australiano (5°). Confermato fino al 2024 e affiancato ora da Fernando Alonso, scrive la storia: il 1° agosto del 2021 - con la Renault che nel frattempo viene ridenominata Alpine - vince a Budapest e regala a se stesso e al team la prima affermazione in F1, chiudendo 11° nel Mondiale 2021 con 74 punti (7 in meno dell'asturiano). Nel 2022 è più costante nei risultati (due soli ritiri), premiato dall'8° posto finale a +11 su Nando e ai piedi del podio nella Costruttori. Nel 2023 è 12°, nel 2024 chiude 14°. Con l'addio all'Alpine, parte la sua operazione riscatto.