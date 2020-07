Un podio da 10: Bottas, con un solo errore che ha costretto Hamilton alla penalità al sabato; i sorpassi incredibili nel finale di Leclerc; Norris al primo podio da 20enne. Diamo i voti ai piloti per il primo GP della stagione

Bottas 10 - Weekend senza errori. Ne ha fatto solo 1, decisivo per vincere, provocando la bandiera gialla in qualifica che ha messo Hamilton in penalità. Trattasi di errore?



Leclerc 10 - Se sei soprannominato il predestinato non puoi che fare quello che hai fatto



Norris 10 - Al primo podio da ventenne, lo merita. Il nuovo che avanza e lo fa bene



Hamilton 6 - Perfetto in tutte le prove libere, sbaglia con le bandiere gialle che di fatto gli costa la gara



Sainz 7 - Timido più con Leclerc che non con Norris



Perez 7 - Finale difficile, ma lo rivedremo

Gasly 8 - Molto bene al debutto stagionale, il migliore della famiglia Red Bull



Ocon 7 - Per essere stato fermo un anno e mezzo, è un ottimo modo per ripartire. Ma deve trovare più ritmo perché Ricciardo vola



Giovinazzi 8 - Da 18° a 9°: super gara nonostante la strategia a favorire Kimi



Vettel 5 - Peggior inizio non poteva esserci



Latifi 6 - Poco convincente, ma la porta al traguardo



Kvyat 6 - Lottava per i punti poi il ritiro, messo sotto da Gasly



Albon 6 - Se sorpassi all’esterno Hamilton devi sapere che difficilmente porti a casa il sorpasso. Peccato, sarebbe stato un bel podio



Stroll 6 - Rischia di uscire molto ridimensionato adesso che la macchina va



Grosjean 5 - Come la Haas, ed è un bel voto



Russel 7 - Quasi a punti, poi ritiro quando stava tenendo dietro, agevolmente. Da tenere d’occhio, il ragazzo va forte



Verstappen 7 - Stava facendo il suo poi motorhome Honda andato



Raikkonen 6 - Sempre dietro a Giovinazzi, tutto il weekend



Magnussen 5 - Come la Haas ed è già un bel voto



Ricciardo 7 - Un gran weekend rovinato dalla bandiera gialla in qualifica e dalla macchina in gara…