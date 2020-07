Nella conferenza del secondo GP d'Austria, Sebastian Vettel svela una destinazione gradita per il futuro: "Al momento tutte le opzioni sono valide: continuare, pausa o ritiro. Red Bull? Team vincente, sarebbe interessante". ll GP della Stiria domenica in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Seb e l'idea Red Bull: "Li conosco bene"

"Conosco bene il team bene e sono ancora in contatto con tante persone che sono lì. La Red Bull è una macchina vincente e il team è forte anche se in parte è cambiato da quando c'ero io. Però so che erano forti allora e sono ancora dei contendenti per il titolo. Se accetterei di andare lì? Ripeto, macchina vincente e sono qui per vincere. Sarebbe interessante".