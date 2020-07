Dopo Sebastian Vettel la scorsa settimana, tocca questa volta a Charles Leclerc essere eliminato nel Q2 delle qualifiche. Sotto la pioggia dello Spielberg, il monegasco della Ferrari non è riuscito a entrare in Top 10 e domenica scatterà dall'11^ posizione. Leclerc è anche sotto doppia investigazione. ll GP d'Austria/Stiria in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) QUALIFICHE, LA CRONACA

Charles Leclerc è stato eliminato al Q2 delle qualifiche del GP d'Austria/Stiria. Il monegasco della Ferrari, secondo una settimana fa nella prima prova del Red Bull Ring, ha infatti chiuso all'11° posto, primo degli esclusi dall'ultima sessione che assegna la pole. Leclerc ha pagato una Ferrari che dopo i primi giri con pista completamente bagnata, ha perso carico aerodinamico con il passare del tempo. Non solo, negli ultimi tentativi per strappare una posizione nei Top-10, Charles ha dovuto fare i conti anche con la pioggia sempre più insistente. 1'19''545 il tempo fatto segnare dal monegasco, tre decimi più lento del compagno di squadra Sebastian Vettel, ultimo dei qualificati, a cui era toccata la stessa sorte sette giorni fa.