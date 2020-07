Charles Leclerc commenta così l'11° posto nelle qualifiche del GP di Stiria/Austria: "Ho provato un setup più aggressivo, ma sul bagnato non è andata bene: è la scelta giusta per domenica. Ferrari inguidabile? No, però di difficile gestione". Vettel: "L'assetto per la pioggia non era giusto, dobbiamo cercare di migliorare passo dopo passo". ll GP d'Austria/Stiria in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) QUALIFICHE, LA CRONACA

Charles Leclerc non entra in Q2 del GP d'Austria/Stiria, riuscendo a staccare solo l'11° posto. Male in generale la Ferrari, entrambe oltre il 9° posto in griglia senza penalità come non succedeva da Silverstone 2014 (Alonso 16° Raikkonen 18°, pioggia anche allora). Il monegasco non può certo dirsi soddisfatto della sua SF1000, portata appena una settimana fa al secondo posto nel primo round corso al Red Bull Ring: "Sicuramente sapevamo che se la pioggia fosse tornata sarebbe cambiato qualcosa, ma non siamo abbastanza veloci per ora - ha detto Leclerc ai microfoni di Sky Sport -. Personalmente devo migliorare la guida in queste condizioni meteo, ma c'è del lavoro da fare. Il bilancio non era male, ma dobbiamo fare tanto lavoro ancora. Sapevo che fosse una situazione difficile, ho usato un setup più aggressivo ed è stato positivo sull'asciutto, ma sulla pioggia era più difficile. Ferrari inguidabile?No, non userei questo termine, ma difficile. L'obiettivo principale ovviamente è avere la macchina buona domani sull'asciutto e per questo penso che abbiamo fatto la scelta giusta".