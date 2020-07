GP di Stiria da dimenticare per la Ferrari, con Charles Leclerc e Sebastian Vettel ritirati dopo un contatto provocato da monegasco alla curva 3 del primo giro. Monoposto danneggiate e doppio ritiro per la Rossa al via, come accaduto l'ultima volta a Singapore 2017

LE FOTO DELL'INCIDENTE LECLERC-VETTEL