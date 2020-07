12/12

VETTEL: "Stavo lottando con alte due macchine alla curva 3, Charles ha preso l'interno e io ho chiuso normalmente. Non pensavo che lui provasse qualcosa lì. E' un peccato che sia successo, ma non potevo fare nulla onestamente. Per quella sua manovra non c'era spazio, per quello ci siamo toccati. Ho cercato di guidare in modo conservativo, ma mi sono reso conto che c'era il danno e non si poteva andare avanti"

Vettel: "Non mi aspettavo manovra Leclerc"