Prima del GP di Stiria, Sebastian Vettel si concede una chiacchierata con Dietrich Mateschitz, il signor Red Bull, squadra con cui il tedesco ha vinto quattro Mondiali ma che ha già chiuso le sue porte per il 2021. Ogni mossa di Seb, da Wolff in giù, finisce sotto la lente di ingrandimento: il suo futuro è uno degli argomenti principali all'interno del paddock. Il GP d'Austria/Stiria in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

IL GP D'AUSTRIA/STIRIA IN DIRETTA