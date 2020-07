Non cambia la coppia di piloti del team britannico per il prossimo Mondiale: Russell e Latifi insieme anche nel 2021. Il primo sembrava una possibilità per la Mercedes, ma questa decisione diventa (forse) una conferma anche per il futuro di Bottas. Il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Una decisione della Williams che chiarisce anche il futuro della Mercedes. Nel giovedì della conferenza piloti in Ungheria, terzo appuntamento del Mondiale 2020, è stato ufficialmente annunciato che Nicholas Latifi e George Russell saranno i piloti della Williams anche nel campionato 2021. Russell, che è nell'orbita Mercedes, sembrava un'opzione per il team di Brackley per la stagione che verrà, ma questa decisione sa di conferma soprattutto per Valtteri Bottas ma anche di Lewis Hamilton che, come da lui ribadito la scorsa settimana, deve ancora incontrare Toto Wolff per discutere del rinnovo del contratto.