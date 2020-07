I piloti della Racing Point, dopo il reclamo della Renault, provano a fugare i dubbi sulla legalità di una monoposto considerata da molti troppo simile alla Mercedes 2019: "Ci fidiamo della gente che lavora in questo team e ha superato tante difficoltà". Poi Perez sull'ipotesi Vettel: "Ho un contratto e credo nel futuro con la mia squadra". Il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Un reclamo inoltrato dalla Renault alla FIA che alimenta voci e dubbi sulla Racing Point in questo Mondiale 2020. Questa monoposto - ci si chiede - non appare un po' troppo simile alla Mercedes 2019? I risultati in pista sono stati buoni finora, hanno fatto notare una crescita nelle prestazioni rispetto al precedente campionato e le forme della Racing in effetti lasciano perplessi se paragonati alla Mercedes. Ora si attendono chiarimenti sulla vicenda, con i piloti Sergio Perez e Lance Stroll (figlio del proprietario del team) che sul tema hanno parlato in conferenza stampa a Budapest.