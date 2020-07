Dalla Germania voci su una trattativa avanzata tra Vettel e la Racing Point (Aston Martin) per la stagione 2021. Il tedesco nella conferenza del GP Ungheria ha definito "chiacchiere" tutto quello che si sente sul suo futuro. Rumors, però, arrivano anche dal Messico su Perez: c'è l'interesse di Haas e Alfa Romeo in caso di addio alla Racing. Il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

