Lewis Hamilton, campione dentro e fuori le piste. Il britannico ha infatti postato una foto sui suoi profili social pochi minuti dopo la fine delle seconde libere del GP d'Ungheria, corse sotto una pioggia incessante.

Lewis Hamilton, campione dentro e fuori le piste. Il britannico ha infatti postato una foto sui suoi profili social pochi minuti dopo la fine delle seconde libere del GP d'Ungheria, corse sotto una pioggia incessante. "Sessione difficile oggi, si è corso in condizioni complicate. Questo il casino in cui mi trovo ora". Il sei volte campione del mondo della Mercedes, che nel pomeriggio non ha fatto segnare alcun tempo ufficiale dopo aver dominato le Libere 1, appare con indosso ancora la tuta della Mercedes.