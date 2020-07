Meteo incerto e già un botto: GP Ungheria LIVE

Terza gara della stagione di F1 con una pista bagnata dalla pioggia caduta alle 13. Verstappen a muro con la Red Bull nel giro di formazione. Hamilton ieri ha centrato la 90^ pole in carriera. In seconda fila le due sorprendenti Racing Point e poi le Ferrari di Vettel e Leclerc. Rosse apparse in crescita. Il GP d'Ungheria è in diretta ora su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

