VIDEO. Cosa cambia nelle ali posteriori delle RB16 di Max Verstappen e Alexander Albon dalla precedente gara di Spielberg al fine settimana di Budapest: non si tratta di novità in senso assoluto ma di "accorgimenti" per piste con confiuguarzioni aerodinamiche diverse. Qui l'analisi di Matteo Bobbi. Il Gran Premio d’Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GP UNGHERIA, LA CRONCA DELLE LIBERE - GUIDA TV - CALENDARIO