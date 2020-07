Hamilton: "Devo pizzicarmi per realizzare 90 pole"

Lewis Hamilton non riesce a credere di aver raggiunto in Ungheria il traguardo delle 90 pole in carriera: "Devo pizzicarmi, è incredibile. La Mercedes è quasi perfetta, domani lotterò per portare al team un'altra doppietta". Bottas: "Sarà battaglia con Lewis, devo vincere se voglio giocarmi il Mondiale". Il GP dell'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Lewis Hamilton ha replicato la prova mostruosa di una settimana fa, piazzando un tempo da extraterrestre che gli è valsa la pole position numero 90 della carriera, la settima in Ungheria. "Le 90 position? Devo pizzicarmi per crederci, non mi rendo conto, sono incredulo - ha detto il sei volte campione del mondo a caldo -. Lo devo a un gruppo di persone che mi hanno dato l'opportunità di fare questo. Bottas non mi rende certo la vita facile, ho dovuto essere perfetto e fare un super giro per batterlo. Questa Mercedes non va sui binari, ma ho una connessione speciale con questa vettura. E' quasi perfetta". Hamilton, che ha eguagliato le sette pole di Schumi, guarda già alla gara di domenica: "Qui in Ungheria la strada è lunga fino alla prima curva, stasera dobbiamo lavorare per fare ancora qualche accorgimento. Inoltre il meteo è incerto e imprevedibile, mi concentrerò per portare un'altra doppietta al team".