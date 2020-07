Charles Leclerc soddisfatto al termine delle qualifiche, chiuse con il sesto tempo subito dietro all'altra Ferrari di Sebastian Vettel: "Non è una pole, ma è positivo per il team. Ho imparato dagli errori, partirò tranquillo. In gara ce la giocheremo con la Racing Point". Seb: "Non abbiamo il passo per dominare, ma dobbiamo essere svegli perché meteo e gomme saranno cruciali". Il GP dell'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

Sebastian Vettel e Charles Leclerc scatteranno dalla terza fila dello schieramento, in quinta e sesta posizione rispettivamente, nel Gran Premio di Ungheria, terzo appuntamento del Mondiale. E' questo il verdetto delle qualifiche dell’Hungaroring, al termine di una sessione che è vissuta con la costante minaccia della pioggia, con la Scuderia che per la prima volta in questa stagione è riuscita a portare entrambi i suoi piloti nell’ultima fase della qualifica.

Leclerc: "Messi bene con il passo gara" Charles Leclerc partirà dalla sesta piazza, subito dietro Sebastian Vettel: "Sono soddisfatto e contento per il team - ha detto a 'Sky Sport' il monegasco -. Non è la pole position, ma è sicuramente un risultato positivo. Queste qualifiche sono state difficili per me, ho faticato nel Q1 e nel Q2, mentre è andata un po' meglio nel Q3". L'obiettivo realistico della Ferrari per domenica? "Possiamo giocarci le nostre carte con la Racing Point, visto che con il passo gara siamo messi bene. Loro montano le medie? Non so, normalmente da venerdì a domenica le soft migliorano con il passare del tempo, speriamo sia il caso anche di domani e che possa essere un vantaggio per noi". Domenica Leclerc sarà a fianco di Vettel a una settimana dall'incidente fratricida dello Spielberg: "Ho cancellato il fatto, ma imparo dagli errori. Sicuramente sarò più tranquillo in partenza".