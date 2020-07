Dopo il mancato rinnovo con la Ferrari, il futuro di Vettel è incerto: c'è la possibilità Racing Point, ma ora spunta l'indiscrezione sulla Red Bull che inizialmente aveva escluso il suo ritorno. Mateschitz, boss del team anglo-austriaco, avrebbe dato al consigliere Helmut Marko il via libera per riportare il tedesco alla RB. Il GP dell'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) GP UNGHERIA, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE - GUIDA TV - VIDEO

Tornare a "casa", alla Red Bull, dove ha vinto 4 Mondiali. Dopo la rottura con la Ferrari, ci si continua a interrogare sul futuro di Sebastian Vettel in F1. Il pilota di Heppenheim nei giorni scorsi aveva strizzato l'occhio, se preferite espresso una preferenza per la scuderia anglo-austriaca, ma subito dopo aveva anche ricevuto un secco no da parte di Helmut Marko, consigliere del team. Nel weekend del GP d'Ungheria, però, è arrivata un'indiscrezione che sembra spingere Seb proprio verso un ritorno in Red Bull.

L'indiscrezione: Mateschitz rivuole Vettel leggi anche Vettel chiacchera con Mateschitz (Red Bull). VIDEO Secondo fonti Sky Sport F1, Dietrich Mateschitz, proprietario della Red Bull, avrebbe dato mandato a Marko per riprendere Vettel. Mateschitz e il pilota hanno parlato in occasione della gara in Stiria e per ora siamo sul piano della semplice indiscrezione, ma è chiaro che si apre un altro fronte per il destino del driver tedesco in Formula 1.