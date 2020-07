La gara di F3 caratterizzata dalla fiammata alla macchina del pilota neozelandese Liam Lawson: attimi di tensione, ma tutto ok per il 18enne. La sua Hitech s'incendia sul posteriore alla fine del primo rettilineo, con una perdita d'olio sulla quale Fernandez e Fewtrell rischiano di slittare. Safety car in pista e gara sospesa al sesto giro

LAWSON, MACCHINA IN FIAMME: IL VIDEO - F1, LIVE IL SABATO DEL GP UNGHERIA