Ammissione da parte di Nicholas Tombazis, responsabile tecnico FIA, sul caso Racing Point: "Prima del GP d'Australia siamo andati nella loro sede, dopo aver ricevuto diversi reclami. Ci siamo concentrati sulla monoposto, senza verificare le prese d'aria dei freni. Da quei controlli non ci fu nulla di irregolare, anche se la vettura era simile alla Mercedes". Il ricorso della Renault verte proprio su questa parte 'nascosta' e per questo non riproducibile attraverso fotografie

RACING, COME SI PUO' COPIARE IN F1?