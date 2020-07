"E' stata una domenica davvero deludente, risultato difficilissimo da digerire. Dobbiamo cercare di fare di tutto per migliorare in ogni modo e su tutti i fronti. Servirà un'analisi da parte di ciascuno e il coraggio di cambiare rotta, se necessario. La dinamica attuale non è accettabile. Non ci sono altre ricette per rimediare a questa situazione". Così Mattia Binotto, team principal della Ferrari, nella conferenza successiva al GP d'Ungheria. Per la scuderia di Maranello un terzo weekend del Mondiale ancora sottotono, con il sesto posto di Sebastian Vettel e l'undicesimo di Charles Leclerc.