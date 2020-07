Renault, altra protesta contro le Racing Point

La Renault ha presentato un secondo reclamo ufficiale alla FIA contro le Racing Point, accusate di aver 'copiato' la Mercedes 2019. La casa francese aveva già inoltrato una protesta ufficiale alla Federazione al termine del GP di Stiria della scorsa settimana. Le RB20 hanno chiuso rispettivamente al quarto posto con Lance Stroll e al settimo con Sergio Perez, mentre le due Renault hanno finito in ottava piazza con Ricciardo e in 14^ con Ocon. In questo modo sono dunque due le gare sub iudice, in attesa della sentenza della FIA che dovrebbe arrivare tra i due GP di Silverstone ad agosto.