E' il giorno della terza gara del Mondiale di F1: si corre all'Hungaroring di Budapest, con la Mercedes di Hamilton che scatta dalla pole (90^ della sua carriera). Seconda fila per la sorprendente Racing Point, terza per le Ferrari di Vettel e Leclerc. Il GP d'Ungheria in diretta dalle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)



E' il giorno del Gran Premio d'Ungheria, terza prova del Mondiale di Formula 1 2020. Dopo le due gare in Austria, all'Hungaroring è sempre la Mercedes la macchina da battere, ma con una Ferrari che comincia a dare finalmente segnali incoraggianti. La gara di oggi scatta alle 15.10 con la diretta su Sky Sport F1 (canale 207).

Da venerdì a sabato: il punto prima del GP Dalle libere alla pole, finora è stato un assolo della Mercedes, interrotto solo dal miglior tempo di Vettel sul bagnato delle FP2. Un "lampo rosso" che, se sommato alla terza fila centrata nelle qualifiche, dà il senso di una reazione che la Scuderia di Maranello sta cercando di mettere in atto. In gara Lewis Hamilton scatterà davanti a tutti, poi le sorprendenti (ma anche sotto inchiesta) Racing Point e le due SF1000.