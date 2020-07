Sul podio dell'Hungaroring il pilota tedesco è primo, poi Piastri e Hauger, che porta in alto i colori di un team Hitech apparso in crescita. Il GP d'Ungheria di F1 in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

La Gara 2 di F3 all’Hungaroring parte su un tracciato bagnato, la pioggia non ha risparmiato Mogyòrod nella notte e pioviggina anche al mattino. Partenza dalla pole per uno dei gioielli di casa Trident, Beckmann, che approfitta di un leggero sussulto di Novalak e di Hauger, ma è proprio il norvegese che dopo il primo giro porta la sua Hitech all’attacco e, con un passo deciso, non solo guadagna la prima piazza ma in 7 km dà a Beckmann quasi 3” di ritardo… E’ sesto il leader del campionato Piastri (Prema) e solo decimo il vincitore di ieri Pourchaire (ART), al 5° passaggio. I pochi contatti si registrano dietro le prime dieci posizioni. All’8° giro il motore però tradisce Lawson e lo costringe ad accostare in via di fuga: safety car. Una disdetta per Beckmann, che in due giri aveva praticamente ripreso il battistrada e si preparava ad attaccarlo in perfetta solitudine, ora seguito dal trenino di tutti i piloti in pista a seguito della neutralizzazione. Intanto il meteo promette clemenza fino alla bandiera a scacchi. Viscaal attacca Novalak alla bandiera verde e lo supera (ma sul pilota olandese pende un’investigazione dei commissari, che infatti gli comminano 5” di penalità per un precedente contatto con Fraga).

I problemi di Novalak, Viscaal accelera Novalak ha evidenti problemi di trazione e scivola indietro. Viscaal invece accelera e sale in seconda posizione, andando all’attacco di Hauger. Al tredicesimo passaggio Nannini va in testa coda e si ritrova ultimo dietro a Deledda. Migliore degli italiani è Malvestiti, quindicesimo. Che non sia un week-end fortunato per Vesti si capisce dal suo ritiro, mentre Viscaal supera Hauger e comincia la sua corsa contro il tempo a otto giri dal termine. Viscaal fa il giro veloce e al 16° passaggio è primo e ha anche ammortizzato la penalizzazione del cronometro, ma su di lui arriva una nuova investigazione (un sorpasso fuori tracciato su Sargeant), mentre dietro Beckmann e Hauger se le danno di santa ragione e il tedesco lo sorpassa in modo un po’ rude prima di andare a caccia di Viscaal. Anche Piastri scavalca Hauger , che cede di schianto e finisce nel mirino anche di Sargeant. Dopo luga riflessione arriva la comunicazione della commissione corsa e al 20° giro Viscaal riceve altri 5” di penalizzazione. Quindi per lui diventa obbligatorio arrivare con più di 10” sul secondo. Alle sue spalle (a 6”5) lottano per il primo posto Beckmann e Piastri (tre giri veloci consecutivi).